«Аякс» – «Тоттенхэм»: прогноз Жорди Гратакоса на ответный матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Аякс» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт 8 мая на стадионе «Амстердам Арена».



Ставка: «Аякс» победит за 2.15.



«Разница между первым матчем в Лондоне и ответным в Амстердаме в том, что будет играть Сон Хын Мин. Это тот игрок, который может в одиночку вытащить матч топ-уровня.



Но проблемы «Тоттенхэма» в первом матче были не только в отсутствии Сона. Команда сейчас пребывает не в лучшей форме, в отличие от амстердамцев.



«Аякс» не будет запираться у своей штрафной, как сделали бы многие команды на его месте. «Аякс» всегда играет в открытый, атакующий футбол, и у него нет причин менять стиль в ответном матче. В открытой игре с обилием свободных зон у голландцев больше шансов на победу. Думаю, «Аякс» снова преуспеет. Рискну поставить на победу хозяев и в этом матче», — сказал Гратакос.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.