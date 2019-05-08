«Аякс» – «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на ответный матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал ударов в створ в исполнении игроков «Аякса» (в основное время) больше 5,5 за 1.80.



«В матчах с «Реалом» дома и в гостях «Аякс» нанёс 7 и 8 ударов в створ соответственно. С «Ювентусом» дома — 6 ударов в створ, а на выезде — 4, хотя всего в Турине амстердамцы нанесли 13 ударов. С лучшей реализацией точных попаданий было бы значительно больше.



Это были встречи, в которых команда Эрика тен Хага играла в свой футбол — атакующий, агрессивный, с быстрым движением мяча на чужой половине поля. Первая игра с «Тоттенхэмом» получилась более осторожной. Забив в первом тайме лондонского матча, голландцы не стали больше рисковать, оно и понятно — впервые в этом плей-офф «Аякс» стартовал на выезде. Впереди матч дома — раскрывать все карты и нестись сломя голову вперед на раненого, но тактически сильного соперника не стоило. Поэтому представитель Эредивизии и выдал худший в этом плей-офф (для самого себя) показатель ударов по воротам — 10. А в створ гости и вовсе пробили лишь дважды.



В ответной встрече на «Йохан Круифф Арене», я думаю, «Аякс» не станет удерживать преимущество. Он к этому не приучен. Голландцы при поддержке домашних трибун постараются сыграть в свой футбол, прессингуя соперника на его половине поля, быстро двигая мяч и регулярно угрожая чужим воротам. Отсюда мне кажется, что хозяева будут часто угрожать чужим воротам, как и в большинстве матчей нынешней Лиги чемпионов. Мой прогноз — тотал ударов в створ в исполнении игроков «Аякса» (в основное время) больше 5,5 за 1,80», — сказал Керимов.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.