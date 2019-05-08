«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата» на ответный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Тоттенхэма» за 1.69.



«В Амстердаме Сон Хын Мин сыграет, так что ожидать от «шпор» той же рафинированности в атаке не стоит. Юркий кореец отлично ищет и создаёт пространство. Неделю назад его команде этого сильно не хватало, зато теперь есть все предпосылки для прогресса и увеличения давления на оборону оппонента.

«Аякс» в пяти поединках с английскими клубами одержал всего одну победу (ничья и три поражения). Кроме того, в плей-офф Лиги чемпионов голландцы не могут победить дома уже в семи матчах — четыре ничьи и три неудачи. Последнюю победу в родных стенах они одержали в 1996 году над дортмундской «Боруссией» (1:0).



По ходу плей-офф текущего турнира «Аякс» проиграл дома «Реалу» (1:2) и разошёлся миром с «Ювентусом» (1:1). «Тоттенхэм» в Нидерландах ещё не проигрывал — две победы и две ничьи. Разумеется, шансы хозяев выше, но 3.66 при дефиците в один мяч всё же многовато.



Вариант попроще — ИТБ 1 мяча «шпор» за 1.69. «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» забивал во всех пяти гостевых встречах нынешнего розыгрыша турнира. Также можно рассмотреть ИТБ 3,5 удара ТТХ в створ за 1.73 или даже П2 по ударам в створ за 3.24. Норма подопечных Маурисио Почеттино — 4,83 попадания в створ, а на выезде вообще 6,25».