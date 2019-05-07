Букмекеры обрушили коэффициент на выход Заболотного в основе «Зенита»

По мнению аналитиков, шансы Антона Заболотного выйти в стартовом составе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ существенно возросли. Несколько дней назад подобное развитие событий и обратный исход оценивались одним и тем же коэффициентом 1.85 (вероятность 50%).

По итогам 27-го тура сине-бело-голубые досрочно гарантировали себе чемпионство. Специалисты считают, что данный факт существенно увеличивает шансы Антона Заболотного на появление в основе. Поставить на выход в старте 29-го номера «Зенита» в оставшейся части РПЛ-2018/19 можно за коэффициент 1.15 (вероятность 81%), а противоположный исход доступен за 4.70 (19%).

В нынешнем сезоне РПЛ Заболотный 14 раз появлялся на поле со скамейки запасных, но не так и не сумел отличиться. В 27-м туре после передачи Антона гол забил Себастьян Дриусси, который стал чемпионским для «Зенита». Сине-бело-голубым ещё предстоит провести матчи с ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем».

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