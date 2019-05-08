«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: тотал больше 4,5 удара в створ ворота от «Тоттенхэма» за 2.04.



«В первом матче, как мы знаем, выиграл «Аякс», показав достаточно содержательный футбол. У «Тоттенхэма» в последнее время вообще дела идут не лучшим образом. В чемпионате команда очки не набирает. В последнем матче с «Борнмутом» умудрились получить две красные карточки и почти весь второй тайм играли ввосьмером, если мы говорим про полевых футболистов.



Но 0:1 не безнадёжный счёт для «Тоттенхэма». Ему надо просто выиграть в Амстердаме. Если победит 1:0, то матч переползёт в овертайм, если выиграет с любым другим счётом, то пройдёт в финал. Может ли это сделать «Тоттенхэм»? Я думаю, что это вполне реально.



У «Тоттенхэма» возвращается Сон. Он удалился в матче с «Борнмутом» и серьёзной нагрузки не получил. Это большое подспорье для команды Маурисио Почеттино. Именно на такие матчи «Тоттенхэм» умеет собираться. При всей прелести «Аякса» в этой паре, как мне кажется, не всё ясно.



Сейчас в линейке «Винлайна» появилось достаточно много интересных вариантов. И я хотел бы предложить не играть на голы, тоталы или карточки. Мне понравилась ставка «тотал больше 4,5 удара в створ ворота от «Тоттенхэма». Есть ребята с хорошим дальним ударом. Это и Алли, и Эриксен. «Тоттенхэму» необходимо рисковать. Я думаю, если «Тоттенхэм» забьёт, то игра раскроется, удары пойдут».

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.