«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Аякса» за 2.15.



«Послушал многих экспертов, которые говорят, что не надо хоронить «Тоттенхэм». Я согласен с тем, что не надо раньше времени хоронить лондонцев, тем более у них возвращается в строй кореец Сон. Но я всё равно думаю, что «Аякс» в этой паре остаётся явным фаворитом и свой шанс не упустит. Кейна, правда, всё равно нет.



Но в последних играх «Тоттенхэм» смотрится очень слабо. Как только прошёл «Манчестер Сити», так сразу пошёл спад. Тогда был серьёзный эмоциональный всплеск, который не удалось поддержать. Совсем всё плохо в атаке, забить не удаётся вот уже в трёх матчах кряду. Не думаю, что внезапно «Тоттенхэм» заиграет сильнее.



Победа «Аякса» во втором матче уже не станет сюрпризом. Я симпатизировал «Аяксу» ещё в паре с «Реалом», и он с той поры демонстрирует классный футбол, комбинационный, очень лёгкий, красивый. А дома при поддержке болельщиков, думаю, «Аякс» покажет ещё более быстрый футбол, против которого у «Тоттенхэма» не будет аргументов. Ставлю на победу «Аякса» и в ответном матче», — сказал Титов.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.