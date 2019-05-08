«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Чарли Николаса на ответный матч Лиги чемпионов

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: 1:1 за 7.00.



«Очень интригующий матч. «Тоттенхэм» потерял ход и играет не очень хорошо. Сон Хын Мин был удалён в минувшие выходные, и это его возможность спасти сезон для «Тоттенхэма». Хотя «Аякс» выглядел немного наивным в первом матче с «Тоттенхэмом», они просели только потому, что сделали такую хорошую работу в первом тайме и сбавили обороты.



Деле Алли плох в последнее время, Кристиан Эриксен тоже должен улучшить свою игру. Я ожидаю, что «Аякс» забьёт, и я не знаю, сумеет ли «Тоттенхэма» отличиться дважды. Сомневаюсь».

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.