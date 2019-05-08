«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой «0» за 2.45.



«Аякс» великолепен в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – команда Эрика тен Хага уже выбила «Реал» и «Ювентус» и очень близка к тому, чтобы пройти и «Тоттенхэм». После победы в Лондоне «Аякс» выиграл Кубок Нидерландов, в финале разгромив со счетом 4:0 «Виллем II» и к ответной встрече подойдёт в великолепном настроении.



У «Тоттенхэма» дела в последнее время идут не лучшим образом – в Премьер-лиге «шпоры» проиграли три из последних четырёх матчей и опустились на четвёртую строчку. Неудачно для команды Маурисио Почеттино завершился и домашний матч с «Аяксом» — поражение 0:1 не является приговором, но оставляет англичанам не так много шансов на финал.



«Аякс» очень мощно смотрится в последнее время, но в домашних матчах в плей-офф имеет проблемы – не смог он обыграть ни «Реал», ни «Ювентус». «Тоттенхэм» в противостоянии с «Манчестер Сити» доказал, что заблаговременно записывать его в аутсайдеры не стоит – потенциал у «шпор» есть, и сегодня у них будет шанс его продемонстрировать, иначе в финале окажутся голландцы. Предлагаю вариант с форой (0) на «Тоттенхэм», — сказал Максим Калиниченко.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.