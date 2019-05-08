«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на ответный матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.70.



«Думаю, что после выхода «Ливерпуля» в финал для «Тоттенхэма» появилась мотивация, которая «Аяксу» недоступна. «Тоттенхэм» хочет уже разобраться чисто по-английски. «Аяксу» же это не так важно. Он думает только о своих задачах.



Первый матч, конечно, обескуражил, если говорить о состоянии «Тоттенхэма». Но, с другой стороны, там не было Гарри Кейна, Сон Хын Мина. Один из них появится в ответной встрече. На мой взгляд, здесь нужно ставить на «Тоттенхэм». Отталкиваться от него. Вариант «Тоттенхэм» не проиграет» за 1,7 рекомендую вам. Я вообще думаю, что лондонцы выиграют и выйдут в финал, но рекомендовать эту ставку всё-таки не буду», — сказал Андронов.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.