«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на ответный матч Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал больше 3,5 за 2.56.



«0:1 – тот результат, с которым приезжает «Тоттенхэм» и может чувствовать себя достаточно бодро. Все говорят, что Сон выйдет, Сон забьет, но посмотрим правде в глаза: у «Тоттенхэма» сейчас отвратительная полоса. Во-первых, команда никак не может выиграть – в шести матчах только одна победа, да и то над «Брайтоном». Во-вторых, все результаты после невероятных 3:4 с «Сити» одинаковые – 1:0, 0:1, кошмар! Команда мало забивает, Кейна нет, Сон психует, мы видели, что случилось в АПЛ.



В этом плане «Аякс» — совершенно другая история. Отдохнувший, уже с Кубком Голландии, да еще и дома. Поэтому здесь я бы пошел вопреки и сказал бы, что все эти 1:0 и 0:1 для «Тоттенхэма» должны закончиться. Им надо побеждать, они побегут, но «Аякс» быстрее. Из этого получится довольно любопытная химия и будет точно много мячей. Поэтому я бы сыграл в этой встрече на тотал больше 3,5», — сказал Казанский.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.