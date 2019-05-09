«Челси» – «Айнтрахт»: прогноз Евгения Ловчева на ответный матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Челси» – «Айнтрахт» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится 9 мая и начнется в 22:00 мск.



Ставки: «Челси» победит с форой "-1" за 1.60, «Айнтрахт» не забьет за 2.10.



«Айнтрахт» уже перевыполнил план в этой Лиге Европы. Мало кто ожидал, что эта команда заберётся так высоко. На самом деле, я не ожидал от «Челси» настолько сильной игры в Германии. Команда Сарри смотрелась очень мощно, добилась комфортного счёта.



Думаю, что в финале Лиги Европы сыграют «Арсенал» и «Челси». Кстати, одна из этих команд может пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов через чемпионат, а вторая – победив в Лиге Европы», — сказал Ловчев.

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