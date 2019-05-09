«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Валенсия» — «Арсенал» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 9 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии.



Ставка: победа «Валенсии» за 1.90.



«Арсенал» гораздо хуже играет на выезде, чем у себя дома. Это подтверждено статистикой. Счёт 3:1 у себя дома в матче с «Валенсией» — не совсем отображающий расклад сил в этой паре. Да, «Арсенал» провалил начало, пропустил быстрый гол, но потом достаточно в игру вернулся и забил ещё в первом тайме два. Но мне кажется, что голов в первом тайме на «Эмирейтс» было больше, чем созданных моментов.



Ответная игра на «Месталье», где «Валенсия» всегда играет достаточно убедительно. Единственный шанс для Унаи Эмери и его команды пробиться в Лигу чемпионов – это победа в Лиге Европы. Для Унаи Эмери это как зубы почистить – он прекрасно знает, как это делать.



Счёт 3:1 – достаточно комфортное преимущество для «Арсенала», но гол, забитый на выезде «Валенсией», может сыграть ключевую роль в этом противостоянии. Я вполне допускаю, что «Валенсия» может выиграть 2:0. С обороной у неё более или менее всё нормально, особенно если они сыграют внимательно и сконцентрированно, а впереди Санти Мина, Гедеш, Родриго и Гамейро могут момент решить. Также стандартные положения от Дани Парехо никто не отменял. Свой гол на «Эмирейтс» «Валенсия» забила именно со стандарта.



Не знаю, чем здесь всё закончится в этой паре, но сыграть чистую победу «Валенсии», с учётом того, что «Арсенал» в этом сезоне на выезде играет, мягко говоря, посредственно, было бы неплохо. Мой вариант на эту встречу – чистая победа «Валенсии». Пройдёт ли дальше «Валенсия» — это уже другой вопрос. Но мне кажется, что за 1,90 сыграть домашнюю победу «Валенсии» в матче против команды, которая на выезде играет не очень убедительно, это хорошее предложение».

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