«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы в Испании

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» — «Арсенал».



Ставка: индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 мяча за 1.70.



«Многие специалисты уже отправляют в финал «Арсенал», считая, что у него достаточный для этого задел после первого матча. Но «Валенсия» за свой шанс цепляться будет. И мы знаем, как команда играет домашние матчи в еврокубках: напористо, агрессивно, настырно. «Летучие мыши» могут себя проявить.



Я уверен, что «Валенсия» забьёт не меньше двух мячей и поставлю на её индивидуальный тотал больше 1,5 мяча».



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