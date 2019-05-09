«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Виктора Гусева на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: ничья за 5.25.



«В ответном полуфинальном матче Лиги Европы “Челси” на “Стэмфорд Бридж” примет “Айнтрахт”. Напомню, что первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Поэтому в грядущей игре сохраняется интрига.



После очного матча соперники провели очередные матчи в своих национальных чемпионатах. Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако у “Айнтрахта” случился в минувшие выходные настоящий конфуз, ведь команда из Франкфурта была разгромлена прямым конкурентом в борьбе за топ-4 немецкой Бундеслиги ливеркузенским “Байером” со счётом 1:6.



“Челси” победил “Уотфорд” и благополучно выполнил главную цель на текущий сезон, обеспечив себе путёвку в Лигу чемпионов. Однако у “Айнтрахта” есть шансы, ведь лондонцы ещё не встречались со столь сильными соперниками в текущей Лиге Европы. Франкфуртцы же выбили и миланский “Интер”, и лиссабонскую “Бенфику”.



Конечно, “Челси” является фаворитом. В распоряжении Маурицио Сарри есть множество классных игроков самого высокого уровня. Но важным фактором является то, что “Айнтрахт” не потерпел ни одного поражения в Лиге Европы этого сезона. Поэтому жду равную игру и ставлю на ничью в основное время”.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.