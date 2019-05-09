«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы в Лондоне

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Челси» — «Айнтрахт» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча начнется 9 мая в 22:00 мск.



Ставка: «Челси» забьёт в обоих таймах за 1.98.



«Челси» добился комфортного результата в первой встрече. В домашнем чемпионате «аристократы» также выступили удачно, закрепив свои позиции в зоне Лиги чемпионов. В общем, настроение у коллектива Сарри хорошее.



«Айнтрахт» же, напротив, не в лучшей форме. Четыре тура команда не может победить. В преддверии ответной игры в Лиге Европы «Айнтрахт» проиграл «Байеру» со счётом 1:6. Да, в Леверкузене несколько основных футболистов «Айнтрахта» не вышли в стартовом составе, а появились в процессе игры, но в любом случае 6 голов – это за гранью.



«Челси» в великолепной форме. Думаю, на своём поле подопечные Сарри в быстром футболе превзойдут «Айнтрахт». Я бы в данном случае заиграл «Челси» забьёт в обоих таймах», — сказал Казанский.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.