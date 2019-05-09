«Валенсия» – «Арсенал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы в Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» – «Арсенал». Встреча пройдет в четверг, 9 мая, на стадионе «Месталья».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.85.



«Это будет матч очень высокого накала. Для обеих команд выиграть Лигу Европы принципиально важно, так как ни одна, ни вторая пока не попадает в топ-4 своего национального чемпионата. Причём обе команды были на пути к тому, чтобы войти в зону Лиги чемпионов, но и тех, и других подкосила неуверенная игра в последних турах.



В общем, это будет матч нереализованных амбиций двух звёздных команд и двух топ-тренеров. И «Валенсия», и «Арсенал» любят играть в быстрый футбол. Жду очень интенсивной игры с обилием моментов и у тех, и у других ворот.



Шансов на выход в финал, безусловно, больше у «Арсенала» — преимущество в два мяча после первой игры очень значимо. Но верю, что «Валенсия» даст бой и будет стремиться отыграться до конца. Ставлю на победу хозяев в этом матче», — сказал Гратакос.

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