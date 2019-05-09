«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Челси» — «Айнтрахт» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 9 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



Ставка: «Челси» с форой (-1,5) мяча за 2.02, индивидуальный тотал «Челси» больше 2 мячей за 1.75.



«Айнтрахт», по большому счёту, забил на чемпионат. Поражение 1:6 от «Байера» свидетельствует об этом. Всеми мыслями франкфуртская команда сейчас именно в ожидании ответного матча против «Челси». Но если вы видели первый матч, то согласитесь, что «Челси» выглядел убедительнее. Трапп творил чудеса, особенно во втором тайме. «Челси» был близок к тому, чтобы увезти даже победу.



По матчу с «Уотфордом» в АПЛ тоже было видно, что «Челси» в порядке. Плюс он уже решил для себя задачу по выходу в Лигу чемпионов. Можно сконцентрироваться на Лиге Европы. Маурицио Сарри, по большому счёту, ещё ничего не выигрывал в своей карьере. Сейчас остается шаг до бакинского финала. Я думаю, «Челси» этот шаг у себя на «Стэмфорд Бридж» сделает. «Челси» просто сильнее в этой системе координат, чем франкфуртский «Айнтрахт».



И я бы здесь сыграл не просто чистую победу «Челси», коэффициент не очень интересный, а с форой. «Челси» с форой (-1,5) мяча за 2,02. «Айнтрахт» много пропускает, так что можно сыграть «индивидуальный тотал «Челси» больше 2 мячей». Минимум два «Челси» забьёт, а кто знает, может быть, и больше. Раз «Бенфика» забила четыре, почему бы и «Челси» столько не забить?».

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.