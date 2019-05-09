«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на ответный матч Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на ответный матч «Челси» — «Айнтрахт» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: «Айнтрахт» забьёт гол за 1.70.



«Первая игра оставила достаточно много вопросов. Были ответки, в которых очень хорошо смотрелись немцы, но на конец первого тайма их явно не хватило, они пропустили гол, который очень важен для «Челси».



В минувшие выходные «Айнтрахт» был разгромлен в своём чемпионате «Байером» со счётом 6:1. Судя по букмекерской линии, это повлияло на отношение букмекеров к матчу – абсолютно явным фаворитом выглядит «Челси», что в принципе понятно, ведь до финала Лиги Европы остаётся один шаг. Лондонцам предстоит его сделать на собственном стадионе.



Но мне кажется, что «Айнтрахт» не так безнадёжен, как могло показаться по матчу с «Байером». Возможно, что «Айнтрахт» копил силы на ответную игру. Не случайно их тренер сказал, что в Лондоне у них наверняка будут моменты.



Из всего многообразия ставок, мне кажется, лучший вариант просто поставить на то, что «Айнтрахт» забьёт гол в этом матче с коэффициентом 1,70. Как будут развиваться события на поле дальше, это уже жизнь покажет», — сказал Андронов.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.