«Валенсия» – «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Валенсия» – «Арсенал». Встреча пройдёт в четверг, 9 мая, на стадионе «Месталья».



Ставка: «Валенсия» победит за 1.85.



«Валенсия» выиграет. И может быть, даже выйдет в финал. 6 мячей в последнем туре чемпионата Испании с «Уэской» — это как бы намёк на то, что команда готова забивать. «Арсенал» решил отдохнуть в матче чемпионата Англии с «Брайтоном» и остался на пятом месте. Теперь все ставки на Лигу Европы. Но «Арсенал» неудачно играет в гостях, нестабильно в обороне, а «Валенсия» команда хорошая и умеющая атаковать. Поэтому тут я ставлю на её победу», — сказал Георгий Черданцев.

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.