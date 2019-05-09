«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Арсенал» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 9 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии.



Ставка: победа «Валенсии» через тотал больше 2,5 мяча за 2.40.



«Два мяча предстоит отыграть «Валенсии». В принципе, это вполне возможно, учитывая, как «Арсенал» играет на выезде в этих еврокубках. Но, думаю, должен здесь сказаться опыт Унаи Эмери, который выиграл три Лиги Европы. Он знает, что нужно делать, как готовить команду. И ему хочется установить рекорд на все времена.



Правда, до первого матча с «Валенсией» «Арсенал» выглядел не очень здорово. Пропускал помногу. Дома обыграли «Валенсию», но дальше дело не пошло. Ничья с «Брайтоном», и шансы попасть в Лигу чемпионов через чемпионат призрачные. Видно, что команда морально настраивается на Лигу Европы. Но, повторюсь, в гостях лондонцы смотрятся гораздо слабее, чем у себя на поле.



А «Валенсия» после трёх поражений выиграла у «Уэски» 6:2 и теперь в отличном настроении постарается отыграть гандикап у «Арсенала». Поставил бы просто на победу «Валенсии», но коэффициент не так велик. К тому же, думаю, счёта 1:0 точно не будет, «Валенсия» выиграет 2:1 или 3:1. Овертайм вполне может быть. Возьму «Валенсию» через тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.