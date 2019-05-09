«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги Европы в Лондоне

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт».



Ставка: обе команды забьют за 1.91.



«По последним матчам соперников в английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги мне становится совершенно понятно, что очевидным фаворитом данного противостояния является “Челси”. Видно, что к концу долгого и изнурительного сезона франкфуртцы очень устали. Неудивительно, что в последнем матче внутреннего первенства “Айнтрахт” был разгромлен “Байером” со счётом 1:6.



“Челси” же провёл удачный матч с “Уотфордом” и без проблем победил со счётом 3:0. Маурицио Сарри удалось пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат, но трофей для итальянца очень важен. К тому же лондонцы сохранили свежесть к концу сезона. Это связано с тем, что у них более богатый выбор игроков и маневр для ротации.



Не думаю, что “Айнтрахт” сдастся и перестанет бороться. Однако фаворит здесь очевиден. Тем не менее уверен, что Ребич, Костич и Йович вполне способны сподобиться хотя бы на один гол. Поэтому ставлю на «обе команды забьют», — сказал Кривохарченко.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.