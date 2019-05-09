«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на ответный матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Айнтрахт». Встреча состоится в четверг, 9 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



Ставка: победа «Челси» со счётом 2:0 за 6.00, победа «Челси» в каждом из таймов за 2.95.



«Айнтрахт» сокрушительно на выезде проиграл в Леверкузене в последнем туре Бундеслиги (1:6). И я думаю, что эта игра говорит о возможностях франкфуртцев на данный момент вообще.



Поэтому я верю в чистую победу «Челси» со счётом 2:0. Ставка, что «Айнтрахт» не забьёт и что «Челси» выиграет оба тайма, сыграв очень уверенно», — сказал Казаков.

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