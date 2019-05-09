«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Юрия Розанова на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Валенсии» за 1.85.



«Если б не последний гол «Арсенала» в первом матче в концовке, дела могли бы быть другие. Да и так могут. Продолжу утверждать: «Валенсия» играет хорошо. «Арсенал» — плохо. Необходимость хозяев раскрываться — это, конечно, весомый козырь для гостей. Но создать серьёзное давление на «Месталье» хозяева могут и должны. Уж выиграть — скорее всего», — сказал Юрий Розанов.



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