«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на ответный матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал».



Ставка: победа “Валенсии” за 1.94.



Испанская “Валенсия” на своём поле предпримет попытку в восьмой раз прорваться в финал еврокубка. Для этого ей нужно будет очень постараться, чтобы в ответном полуфинальном матче Лиги Европы одолеть лондонский “Арсенал”.



Напомню, что первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась победой “Арсенала”. Испанцам удалось забить быстрый гол, но затем они немного сникли и слишком закрылись у своих ворот. “Канониры” воспользовались ошибками соперника и сумели забить трижды и довести игру до победы (3:1).



В испанской Примере идёт напряжённая борьба за вакантную путёвку в Лигу чемпионов. На одно место претендуют сразу три команды. В их числе находится и “Валенсия”. Однако “летучим” мышам во внутреннем первенстве нужно будет очень сильно постараться, чтобы добыть заветную путёвку.



Пробиться в Лигу чемпионов можно и через победу в Лиге Европы. Безусловно, это отличный шанс. Но пройти “Арсенал” будет сложно, пусть лондонцы и не очень здорово действуют на выезде. Тем не менее в отдельно взятом матче на своём поле испанцы способны победить. Поэтому ставлю на победу “Валенсии”, — сказал Елагин.

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.