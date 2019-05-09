«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Лиги Европы в Лондоне

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Айнтрахт».



Ставка: ТБ 3 мяча за 1.95.



«Интересный, напряжённый матч получился в Германии. Тогда была ничья 1:1, что сохранило интригу перед ответной игрой. Фаворитом, конечно, является лондонский клуб, который, при всём уважении к «Айнтрахту», выглядит мощнее и по составу, и по качеству игры. Об этом говорят и коэффициенты: на победу «Челси» он крайне низок. Может, конечно, быть сенсация, за это мы и любим футбол, но это вряд ли.



Предположу, что команды будут играть в остроатакующий футбол и тотал будет больше трёх голов», — сказал Нигматуллин.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.