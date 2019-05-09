«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Михаила Поленова на ответный матч Лиги Европы

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал».



Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.28.



«Настало поговорить время об испанском футболе в Европе. У “Валенсии” ещё есть шансы пробиться в финал Лиги Европы. Однако для этого ещё нужно одолеть лондонский “Арсенал” в ответном полуфинальном матче, который пройдёт на домашнем стадионе валенсийцев “Месталье”.



Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу “канониров”. Да, тогда “Валенсии” удалось забить быстрый гол в самом начале встречи, но удержать преимущество не получилось. “Арсенал” на своём поле действовал очень уверенно и наказал “летучих мышей” трижды подряд.



Однако не стоит хоронить “Валенсию” раньше времени. На “Месталье” валенсийцы станут действовать намного агрессивнее. Им уже нечего терять, но хочется пробиться в финал еврокубка. “Арсеналу” же нужно забивать, дабы снять все вопросы о победителе противостояния. Думаю, в первой половине встречи хозяева сразу ринутся в атаку и будут испытывать гостей на прочность непрерывным давлением. Поэтому ставка тотал первого тайма больше 1,5 видится мне отличным вариантом».

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