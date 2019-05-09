«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.80.



«В ответном полуфинальном матче Лиги Европы испанская “Валенсия” примет на “Месталье” лондонский “Арсенал”. Не буду скрывать, что жду данного противостояния с особенным интересом.



В недавнем матче Примеры валенсийцы провели отличную игру со скромной “Уэской”. Конечно, не стоит сравнивать английский гранд с испанским аутсайдером, но иногда “Арсенал” играет просто отвратительно в обороне. Тем более лондонцы много пропускают. У команды Унаи Эмери видны определённые сложности в защитной линии.



Первая встреча команд завершилась в пользу “канониров”, которые победили со счётом 3:1. “Валенсии” удалось забить быстрый гол, но затем лондонцы включили полные обороты, а “летучие мыши” вынуждены были капитулировать аж трижды кряду. Мне кажется, что игра должна получиться открытой. Валенсийцам уже нечего терять, а лондонцы способны воспользоваться контратаками. Поэтому выбираю комбинированную ставку: обе забьют + тотал больше 2,5».

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.