«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы в Лондоне

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Айнтрахт».



Ставка: обе команды забьют за 1.90.



«Айнтрахт» героически проходит каждую стадию, при этом после первых матчей не бывает фаворитом. Причём проходит очень приличных соперников: уже позади «Интер», «Бенфика». Сейчас на пути «Челси». Этот «Айнтрахт» получит возможность проявить себя.



Но «Челси», видимо, пришёл в себя, скинул оковы, команда в последних турах очень хорошо действует, играет приятно глазу, в том же недавнем матче чемпионата с «Уотфордом». Я поставил бы на то, что обе команды забьют».



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