«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на ответный матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: гол в первые 23 минуты — нет за 1.98.



«В последнее время визиты в Испанию неизменно завершались для «канониров» поражениями — до 0:1 от «Атлетико» в прошлогоднем полуфинале лондонцы трижды уступили «Барселоне» (1:3, 1:3, 1:4). «Канониры» проиграли клубам из Примеры четыре последних двухматчевых поединка, так что списывать подопечных Марселино Гарсии Тораля явно не стоит.



Единственный негативный фактор заключается в том, что последнее поражение на «Месталье» в Лиге Европы «летучие мыши» потерпели как раз от команды из АПЛ (0:3 от «Суонси» в первом туре сезона-2013/14). В остальном статистика столь упрямо указывает на «Валенсию», что подумать о её проходе за 3.66 явно не будет лишним.



У хозяев нет необходимости идти ва-банк с первых минут и раньше времени оголять тылы, ведь счёт 2:0 в их пользу. Им достаточно просто забить первыми, чтобы поставить гостей на край пропасти. В этом сезоне лондонцы частенько теряются под давлением, а уж 55 тыс. зрителей на «Месталье» его непременно обеспечат.



Поскольку «Арсенал» крайне хорошо атакует с ходу, «Валенсия» наверняка проведёт дебют не слишком агрессивно: лучше планомерное давление и несколько стандартов, чем повышенный риск результативной контратаки, после которой придётся забыть обо всём и напролом нестись вперёд. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.98 и ТБ 4,5 угловых в первом тайме за 1.80 смотрятся нормально».

«Валенсия» — «Арсенал». Прогноз: испанцы вынудят Чеха вспомнить молодость «Валенсия» не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей подряд.