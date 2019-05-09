«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Чарли Николаса на ответный матч Лиги Европы

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.
Ставка: точный счёт 2:1 за 8.50.
«Маурицио Сарри попал в четвёрку лучших с «Челси», но он никогда не выигрывал трофеев. Я был немного разочарован Франкфуртом в первом матче, но они держались и старались отвечать. Они держали «Челси» за грудки в течение стартовых 30 минут, но затем просели.
Синим будет труднее, чем большинство людей надеются. Но теперь Сарри нет смысла беречь Азара — место в топ-4 гарантировано, надо биться за трофей. Я думаю, Эден сыграет и станет ключевым фактором».
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Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.