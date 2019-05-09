«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз «Чемпионата» на ответный матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Челси» — «Айнтрахт». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: гол «Айнтрахта» за 1.70.



«В первой встрече «Челси» приятно удивил, а дебют второго тайма и вовсе стал одним из лучших отрезков за весь сезон при Маурицио Сарри. Синие выглядели лучше и явно были ближе к успеху, но отсутствие концентрации никуда не делось. Из-за этого немецкий клуб вполне мог вырвать победу при не лучшей игре.



Так пришёл первый гол — лондонцы потеряли мяч в центре поля, «орлы» моментально провели контратаку, а Йович исполнил как надо. Был ещё и момент на 88-й минуте, когда Канте допустил потерю у своей штрафной и гостей спас только Давид Луис, заблокировавший удар с убойной позиции в полупустые ворота.



Команды вряд ли станут форсировать события. «Челси» устраивает ничья, а «Айнтрахт» должен понимать, что рано или поздно получит свои 2-3 момента при такой склонности оппонента к обрезам. «Гол в первые 23 минуты — нет» за 1.97 смотрится здорово.



Второй вариант — гол «Айнтрахта» за 1.70. Франкфуртский клуб забивал в последних 14 гостевых матчах в еврокубках, а «Челси» без получившего травму Канте будет более уязвим к резким контратакам, которые у гостей поставлены на поток. Шансы синих выйти в следующий раунд заметно выше, но едва ли обойдётся без проблем».

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.