«Челси» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на ответный матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Айнтрахт».



Ставка: тотал голов в матче больше 3 за 1.95.



«Челси» обязан проходить в финал. Так по крайней мере кажется на первый взгляд. «Айнтрахт» на финише сезона устал и в семи последних официальных матчах одержал лишь одну победу. А в минувшие выходные франкфуртцы умудрились и вовсе пропустить 6 голов от «Байера» в первом тайме. Итог — сокрушительное поражение 1:6. Теперь команда ещё и психологически подавлена. Смог ли Ади Хюттер вернуть команду в нормальное состояние за несколько дней — вопрос. Потеря ключевых футболистов, отсутствие опыта игры на два фронта на протяжении всего сезона дают о себе знать.



«Челси» же в таком режиме существует уже много лет, и проблем у лондонцев с тонусом возникнуть не должно. В пяти последних матчах на «Стэмфорд Бридж» (в АПЛ и в ЛЕ) команда Маурицио Сарри забивает 2 мяча и больше. С немцами хозяева тоже церемониться не будут и наверняка сумеют сыграть результативно. Франкфурт попробует ответить. Я думаю, нас ждёт яркий и щедрый на голы матч. Мой прогноз — тотал голов в матче больше 3,0 за 1,95», — сказал Керимов.

«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз: Йович с партнёрами забьёт на «Стэмфорд Бридж» Лондонцы никогда не уступали представителям Бундеслиги на своём поле.