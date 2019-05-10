Россия — Норвегия: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

В матче ЧМ-2019 по хоккею в Словакии сборная России сыграет с командой Норвегии. По прогнозам букмекеров, россияне — явные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.03. Это соответствует примерно 91% вероятности. Сделать ставку на сборную Норвегии можно за 25.00 (4%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 19.00 (5%).



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Россия и Норвегия на первом этапе турнира сыграют в группе B вместе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией и Австрией.