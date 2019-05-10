«Динамо» – «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Динамо» – «Ростов» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 10 мая и начнется в 14:00 мск.



Ставка: победа «Динамо» за 2.00.



«Ростов» сдал по сравнению с началом сезона. Постоянные перепады у команды Карпина. На своём поле ростовчане лучше играют, в гостях результаты неважные. Да и с голами в последнее время что-то не ладится у «Ростова».



«Динамо» играет очень прилично. Правда, часто не везёт коллективу Хохлова. Но мне представляется, что на своём поле динамовцы справятся с «Ростовом», который в последнее время не впечатляет», — сказал Ловчев.



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