Россия – Норвегия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею—2019 между сборными России и Норвегии. Игра состоится сегодня, 10 мая, в Братиславе на арене «Ондрея Непелы».



Ставка: победа России как минимум в 4 шайбы за 1.55.



«Я так думаю, что первые полтора-два периода будет очень тяжёлый матч, потому что норвежцы будут играть от обороны. Они станут делать всё на противоядие. На период, от силы на полтора, сил им хватит, а дальше всё – посыпятся, наши как раз активизируются. Они очевидные фавориты. Я рискну и поставлю на преимущество нашей команды в четыре-пять шайб, но минимум в три точно, в этом я уверен.



Однозначно в первом для нас матче будет крупная и уверенная победа. Всё-таки не забывайте про уровень встречающихся команд. Тут ведь мы говорим не только о звёздности, но и обо всём в целом. Конечно, можно сделать ставку на победу сборной России в одну-две шайбы, но мы явно способны на большее. Нам с первых матчей, с первых минут надо доказывать, что мы являемся сильнейшей командой, и не расслабляться ни в коем случае. Активно идти к первому месту в группе. Вратари у нас будут стараться, прикладывать все усилия, чтобы сыграть на ноль как завтра, так и во всех матчах с подобными не очень сильными соперниками. Сборная России будет подтверждать статус звёздной и сильной команды.



Норвежцы же будут максимально собранными, но как только две-три они от нас пропустят, то сразу расслабятся, вся собранность пропадёт. Я не думаю, что мы поведём очень быстро, так как норвежцы засядут в оборону, но рано или поздно мы их пробьём. Они попытаются сделать всё для того, чтобы сохранить своё реноме. Однако для победы этого явно недостаточно», — сказал Кожевников.