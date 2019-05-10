«Анжи» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 28-го тура РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Анжи» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» как минимум в 2 мяча за 2.25.



«Я вчера общался с наставниками «Арсенала»: Черевченко, Климовым, Семшовым. Они меня уже во второй раз пригласили прийти, мне это приятно. Так вот из общения с ними я понял, что у команды хорошее настроение. Но все будет зависеть от того, удастся ли сформировать у игроков правильный настрой на «Анжи».



Думаю, это удастся сделать. Жалко тренера и игроков махачкалинского клуба, которые мучаются без условий, без денег.



Ставлю на то, что в парочку мячей «Арсенал» сделает разрыв. Для команды Лига Европы — мотивация достаточная», — сказал Бышовец.

