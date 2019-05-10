Финляндия – Канада: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными Финляндии и Канады. Игра состоится в пятницу, 10 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Финляндии в основное время за 5.25.



«Матч соседней группы, очень интересный и серьезный. Достаточно часто финны попадали в одну группу с россиянами, а сейчас они попали к канадцам. На старте чемпионата нас сразу же ждет противостояние уровня полуфинала-финала первенства. Убежден, что канадцам с финнами будет очень тяжело. Это весьма неудобный соперник для многих, они всегда могут преподнести сюрприз. Не забывайте, что площадки по размерам там совсем другие.



У финнов команда более молодежная, амбициозная, активная. Все рвутся в бой, много озорников, даже борцов. А у канадцев что? Там ведь как: они всегда едут, чтобы показать всю свою силу, а на деле получается далеко не так или не всегда так, начинаются проблемы как у них, так и у американцев. В первых матчах всегда им тяжело себя показать. Они начинают раскачиваться, втягиваться, принюхиваться, если хотите, тогда как финны – более сбалансированная команда, всегда сразу идут в атаку, берутся за дело. Работают как положено – на результат. Это было видно и в играх против нашей команды.



Я думаю, что по итогам игры победу одержит финская дружина. Многое будет зависеть от вратарей. Считаю, что финны одолеют канадцев в одну шайбу. И уже на старте турнира в той или иной степени, но сенсация нас может ждать. Просто матч такой будет очень интересный и хороший, даже непредсказуемый в той или иной степени», — сказал Кожевников.