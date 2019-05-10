Букмекеры оценили шансы тульского «Арсенала» обойти «Спартак» в РПЛ

По мнению аналитиков, «Спартак» — фаворит заочного противостояния с «Арсеналом» в рамках РПЛ. Поставить на то, что красно-белые по итогам сезона окажутся в турнирной таблице выше туляков, можно с коэффициентом 1.30 (вероятность 70%). Сделать ставку на «Арсенал» можно за 3.20 (30%).



После 27 туров «Спартак» опережает «Арсенал» на 1 очко. Красно-белым осталось провести матчи с «Уфой», «Крыльями Советов» и «Оренбургом», а туляков ждут поединки с «Анжи», «Краснодаром» и «Динамо».

При равном количестве баллов выше в таблице окажется коллектив Игоря Черевченко из-за преимущества в личных встречах (3:2, 3:0).



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