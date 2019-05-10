«Локомотив» – «Рубин»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 28-го тура РПЛ

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 10 мая и начнется в 19:00 мск.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и меньше 3 голов в матче за 1.69.



«Не думаю, что нас ждет яркая встреча, потому что оба соперника не очень сильно действуют в завершающей стадии.



Для «Локомотива» грядущая встреча имеет крайне важное значение. Команда Юрия Семина ведет ожесточенную борьбу за путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре железнодорожники проиграли на выезде тульскому «Арсеналу», поэтому им нельзя терять очки во второй игре кряду. К тому же, домашние трибуны должны гнать «Локомотив» вперед.



«Рубин» действует нестабильно. Казанский клуб уже доигрывает чемпионат, ведь ему не светит место в еврокубковой зоне, но и вылет из элитного дивизиона российского футбола команде Курбана Бердыева явно не грозит.



Обе команды предпочитают действовать сугубо от обороны. У гостей есть большие проблемы в атаке, а у хозяев концовку сезона пропускает Джефферсон Фарфан. Поэтому выбираю комбинированную ставку: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 2,5», — сказал Кривохарченко.