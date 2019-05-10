США — Словакия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными США и Словакии. Игра состоится в пятницу, 10 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа США в 2 гола или больше за 1.85.



«Матч тоже очень интересный, американцы выиграют, я считаю. Своей наглостью они задавят словаков. Это очень наглая и мощная команда. Они полетят забивать свои шайбы. Также они любят отдыхать, приедут туда семьями. Вряд ли будет хоккейный настрой как в начале турнира, так и в целом. Их принцип игры – как получится. Получается игра – хорошо, не получается – да и Бог с ней. Так на любом первенстве мира у них. Однако думаю, что при всем при этом в три шайбы они одолеют словаков.



Предположу также, что американцы могут сделать «сухарь». Команда взбалмошная, с таким характером, знаете, необычным. Нет, не победителя, скорее, характер наглости, напора. Да, там домашняя площадка у словаков, но в этом матче сборной Словакии это вряд ли поможет. Хотя очень ведь хочется им, как хозяевам, красиво стартовать.



Моя ставка будет на победу американцев, но если Словакия возьмет стартовый матч, то мы за них, конечно же, порадуемся. Американцы просто тоже все усилия приложат для победы в первом матче. Они захотят сразу же себя показать, будут носиться. Сейчас им пока не время думать о четвертьфиналах, о полуфиналах, о наиболее удобных соперниках. Пока, на старте турнира, это даже представить очень сложно. Их система – показать себя сразу же. Будут играть на удовольствие, именно на удовольствие, а не на результат, как, например, финны, и постараются в две-три шайбы победить», — сказал Кожевников.