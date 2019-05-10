США — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными США и Словакии. Встреча начнётся в 21:15 мск 10 мая.



Ставка: победа США минимум в 2 шайбы за 1.60.



«У США уже сейчас очень сильный состав, может, и еще кто-то из НХЛ приедет. США – фаворит, думаю, они выиграют эту встречу. Словакия будет стараться, но разница в классе есть. У словаков нет хороших игроков из НХЛ, КХЛ, в основном уровень не такой высокий. Разве что Андрей Секера и Томаш Татар выделяются и, может быть, еще защитник из КХЛ Михал Чайковски.



Американцы уже несколько дней в Европе и будут готовы к этой игре. Словаки играют на домашнем чемпионате и захотят забить, что-то показать и будут на этом делать ошибки. Не уверен, что они справятся с нервами и таким давлением.



У США должен будет сыграть 17-летний Джек Хьюз, который в этом году сыграет за сборные всех возрастов. Но в целом команда опытная. Болеть в этом матче буду за Словакию и надеюсь, что она в итоге выйдет из группы, но ставку сделаю на уверенную победу американцев», — сказал Вуйтек.

