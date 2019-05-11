«Енисей» — «Краснодар»: аналитики назвали фаворита матча 28-го тура РПЛ

В матче 28-го тура РПЛ сыграют «Енисей» и «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 11 мая, начало — в 14:00 мск.



Поставить на победу южан можно с коэффициентом 1.48. Это соответствует вероятности 64%. Шансы хозяев выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.00 (14%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 4.25 (22%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.00. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.80. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.15. За 1.62 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа краснодарцев со счётом 2:0 (коэффициент 6.50).



«Краснодар» идёт на 3-м месте в чемпионате, набрав 47 очков. «Енисей» (19) — на 16-м, последнем месте в турнирной таблице.