«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» в 28-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в пятницу, 10 мая, на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и меньше 3 голов в матче за 1.75.



«Одна из важнейших игр для «Локомотива» на финише сезона — домашняя встреча с «Рубином». «Локомотив» провалил полностью игру с «Арсеналом» в Туле, потерял Джефферсона Фарфана, замена Тарасова была связана с травмой. Концовка сезона, поэтому не удивляет, что травмы идут косяком.



«Рубин» — команда закрытая, строящая игру от обороны. Мы это прекрасно понимаем. Ну и «Рубин» сейчас практически никаких задач в чемпионате не решает. У «Рубина» более-менее уютное состояние в таблице, 35 очков есть. За оставшиеся туры вряд ли «Рубин» рискует опуститься в зону стыков. Приедут в Москву казанцы, сыграют настолько, насколько они сейчас могут.



«Локомотив» — команда, которая, конечно, сейчас более мотивированная. Но кому забивать без Фарфана? Если только Федору Смолову. Есть еще братья Миранчуки. Но «Рубин» много не пропускает.



«Локомотив», скорее всего, не проиграет, но большого количества голов ждать неоткуда. Может быть что-то наподобие кубковой игры, в которой «Локомотив» выиграл 1:0. Попробую предложить даже не победу «Локо», а вариант «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча. Коэффициент — 1,75. Вполне достойный коэффициент», — сказал Генич.

