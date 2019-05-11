«Енисей» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Енисей» — «Краснодар» в 28-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске.



Ставка: победа «Краснодара» через тотал меньше 3,5 мяча за 2.02.



«Здесь растекаться особенно не буду. Если «Краснодар» собирается побороться за прямую путёвку в Лигу чемпионов, то надо обязательно побеждать. Если «Краснодар» хочет пробиваться через квалификацию, всё равно нужно не подпускать к себе ЦСКА, который в этом туре сыграет с «Зенитом» на выезде. У «Енисея» есть ещё теоретические шансы сохранить прописку в РПЛ. Эти шансы стремятся к нулю. «Енисей» — аутсайдер, и надо «Краснодару» побеждать.



Поле в Красноярске не лучшего качества. «Локомотив» сейчас мучился с «Енисеем». В последних турах красноярцы неплохо смотрятся. Но у «Краснодара» все вернулись в строй. Если он не будет закидывать шапками «Енисей», не будет ничего придумывать в обороне, всё должно быть в порядке. «Краснодар» должен во главу угла ставить результат, а не качество самой игры. Если акцентировать внимание на результате, то «Краснодар» должен побеждать и должен сыграть максимально внимательно в обороне. Получится? «Краснодар» — молодцы. Увезут три очка и будут готовиться к матчам против «Арсенала» и «Рубина». Не получится — сами виноваты.



Есть резон сыграть «победу «Краснодара» через тотал меньше 3,5 мяча» за хороший коэффициент 2,02. Можно было бы взять и поменьше коэффициент, сыграв через тотал меньше 4,5 мяча. Но остановился на первом варианте», — сказал Генич.