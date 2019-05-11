«Енисей» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Енисей» — «Краснодар» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 11 мая и начнётся в 14:00 мск.



Ставка: победа «Краснодара» во 2-м тайме за 1.85, обе забьют за 2.10



«У «Енисея» плохая оборона и вообще уровень футболистов весьма низкий. Но при этом Дима Аленичев выстроил очень симпатичную игру. «Енисей» и сам играет, и другим даёт. Они ведь вообще чуть ли не половину сезона домашние матчи проводили на чужом поле.



«Краснодар» силён. Не всегда им везёт, но игра построена очень хорошо. Вызывает уважение политика клуба, Галицкого. В стартовом составе появляются молодые ребята — воспитанники собственной академии. Я даже больше скажу: вот эта краснодарская молодежь — залог будущих успехов сборной России. Думаю, что против «Енисея», который не закрывается в собственной штрафной, у «Краснодара» очень хорошие шансы на победу».