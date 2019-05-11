«Енисей» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 28-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» как минимум в 2 мяча за 2.45



«Тут, конечно, «Краснодар» победит. «Енисей» может максимум «Анжи» обыгрывать, да и то, по-моему, не всё чисто было в том матче. А «Краснодару», конечно, очки нужны — он борется за медали, за Лигу чемпионов. А «Енисею» разве что нужно выплыть из Енисея.



Не на что в этом матче рассчитывать красноярцам. Думаю, «Краснодар» сделает разницу в пару мячей».

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