«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз С. Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 33-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария». Игра состоится 11 мая и начнётся в 16:30 мск.



Ставка: победа “Лейпцига” за 4.80



«В предпоследнем туре немецкой Бундеслиги важнейший матч будет сыгран в Лейпциге. Местный “РБ” примет на своем поле мюнхенскую “Баварию”. Думаю, нас ждёт мощная игра в исполнении обеих команд.



Победа в грядущей встрече гарантирует мюнхенцам досрочное чемпионство. Команда Нико Ковача является фаворитом, но во втором круге чемпионата она действует не всегда стабильно и теряет очки. Кроме того, к мюнхенцам возникают большие вопросы по игровой составляющей. “Бавария” всё ещё не выглядит той абсолютной доминантой, которой она была в последние годы в Германии.



“Лейпциг” давно обеспечил себе третье место в турнирной таблице по итогам чемпионата и путёвку в Лигу чемпионов. Казалось бы, “быкам” уже ничего не нужно в этом сезоне. Однако встреча с “Баварией” — это всегда дополнительная мотивация для любого немецкого клуба. Кроме того, “Лейпциг” много забивает и действует очень организованно, а Поульсен находится в прекрасной форме.



Думаю, именно в этом матче можно рискнуть и не думать, что фаворит настолько уж очевиден. “Быки” уже несколько раз наносили чувствительные поражения мюнхенцам и вполне способны сделать это снова. Исходя из этого, рискуем и ставим на победу “Лейпцига” с отличным коэффициентом».

«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы и «быки» сыграют на публику У Лейпцига 10 побед и четыре ничьи в 14 последних поединках Бундеслиги.