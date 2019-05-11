«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в 28-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 11 мая, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.



Ставка: ничья за 3.25



«Ахмат» сейчас в такой ситуации, что ему не особенно нужны очки в концовке чемпионата. Он будет в десятке, но забраться в еврокубки не сможет. Тем не менее команда выглядит прилично, собранно. Я бы не стал говорить, что в домашней игре грозненцы будут отбывать номер. Нет, конечно. Болельщики придут, и футболистам захочется одержать победу. При хорошем уровне игры побеждает «Ахмат» не так часто.



У «Крыльев» есть интересные исполнители в составе, но в последнее время команда играет не очень привлекательно. Безусловно, сказывается давление. Нахождение в зоне стыковых матчей никому не добавляет уверенности в собственных силах. «Крылья» постараются сыграть аккуратно, от обороны. В контратаках и на стандартах шансы у них будут. Вопрос в том, как ими пользоваться.



У «Ахмата» много ничьих, и я думаю, что эта встреча исключением не станет. Команды поделят очки».