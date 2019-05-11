«Фиорентина» — «Милан»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч чемпионата Италии

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2018/19 «Фиорентина» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 2.40



«Милан» сейчас, напомню, пятый в таблице Серии А. «Фиорентина», казалось бы, не так далеко, на 13-й строчке, но уж очень она сейчас плоха. В трёх последних матчах она проиграла, а побеждала последний раз аж в феврале. 11 или 12 матчей «лилии» не могут выиграть.



«Милан» же в прошлом туре победил «Болонью» (2:1), до этого проиграл «Торино». Прямо скажем, ситуация тоже не очень, но получше, чем у фиолетовых.



Это отражено и в коэффициентах: на хозяев поля кэф хорош. Но я не ожидаю их победы. Предположу, что будет гостевая победа миланцев».