«Дерби Каунти» — «Лидс Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа сезона-2018/19 «Дерби Каунти» — «Лидс Юнайтед».



Ставка: победа «Дерби» со счетом 2:1 за 11.00, обе команды забьют + ТБ 2,5 мяча за 2.42



«В этой паре тоже отдам предпочтение хозяевам. «Дерби» по весне на своём поле играет замечательно. «Лидс» тоже старается, приезжая на выезд, показывать футбол, яркий в рамках Чемпионшипа. Здесь всё-таки уже плей-офф, и здесь эмоции, ошибки, мне кажется, выйдут на первый план по сравнению с какой-то содержательностью игры.



Я бы поставил на победу «Дерби» со счетом 2:1. То есть верховая игра, обе команды забьют и победа «баранов» с разницей в один мяч».



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